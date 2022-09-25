Донецк, , 10:23 — REGNUM ВСУ продолжают обстрел Макеевки из гаубиц 155 мм. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:13 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

ВСУ за семь минут выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за семь минут выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов