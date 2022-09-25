Одесса, Украина, 25 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Удары, предположительно, по штабу командования киевских боевиков «Юг» в Одессе нанесли российские военные. Кадры нанесения ударов 25 сентября размещены в местных сегментах соцсетей.

Mil.ru Ответный удар по боевикам

На выложенных в интернет видеозаписях запечатлено частично разрушенное административное здание в Одессе, над которым поднимается дым.

Также очевидцы утверждают, что при этом были применены беспилотники-камикадзе «Герань-2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мелитополе — на юге Запорожской области — прогремел взрыв.