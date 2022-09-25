Москва, , 10:13 — REGNUM За два дня более 16 тыс. жителей Херсонской области проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках на территории России. Об этом 25 сентября сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На зарубежных участках, расположенных на территории РФ, вчера, 24 сентября, проголосовали 5 100 человек, итого за два дня голосования 16 440 проголосовали на территории РФ», — отметила она.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.