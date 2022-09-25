Ереван, 25 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Лицам с паспортом России запретили покупать билеты и приходить на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги B группы 1 между сборными Армении и б. УССР, который состоялся в Ереване. Об этом 24 сентября говорится в аккаунте Zarya Londonsk в одной из соцсетей со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

При этом на матч пришли около 10 тысяч болельщиков, он завершился победой команды с территории б. УССР с разгромным счётом 0:5.

Отметим, после этой победы сборная с территории бывш. УССР вышла на первое место в группе 1 Лиги B Лиги наций УЕФА.