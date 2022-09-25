Херсон, Бывш. УССР, , 10:04 — REGNUM Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Киева. Об этом 25 сентября сообщает

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«Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство [Киева]», — отмечается в сообщении.

В администрации подчеркнули, что несмотря на акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны ВСУ, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.

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