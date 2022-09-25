Манчестер, Великобритания, 25 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен продлить соглашение со своим форвардом Маркусом Рашфордом до лета 2024 года. Об этом 25 сентября сообщает The Express.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Маркус Рашфорд

По информации источника, как предполагается, руководство манчестерского клуба хочет продлить контракт со своим 24-летним футболистом не менее чем на год и в то же время не против подписать с ним долгосрочное соглашение до лета 2027 года.

Также указывается, что переговоры об этом ведутся с представителями нападающего, однако он также может в январе 2023 года обсудить переход в другой клуб, если не удастся договориться с руководством «Манчестер Юнайтед».

Отметим, Маркус Рашфорд является воспитанником «МЮ» и в нынешнем сезоне провёл в составе своего клуба шесть матчей, отличившись в них тремя забитыми мячами и двумя голевыми пасами. Действие его текущего контракта завершается летом 2023 года и в нём есть возможность автоматического продления его ещё на год.