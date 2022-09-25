Москва, , 10:04 — REGNUM Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции провели тренировку по отработке спуска на Землю в ручном режиме. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев агентству ТАСС.

МКС и «Союз» NASA Johnson

Занятие по отработке ручного режима посадки прошло на специальном тренажёре. Все космонавты получили оценку «пять».

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся с МКС на Землю на корабле «Союз МС-21». Полёт назначен на 29 сентября 2022 года.

21 сентября на МКС прибыл корабль «Союз МС-22» с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтов Франсиско Рубио. Им предстоит провести на станции полгода.

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