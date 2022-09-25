Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:03 — REGNUM Несколько сценариев контрнаступления на территории Запорожской области разрабатывает в данный момент руководство киевских нацистов. Об этом 25 сентября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что о таких планах ВСУ известно и при попытке проведения такого контрнаступления оно будет подавлено.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что в данный момент киевские боевики ведут интенсивные обстрелы левого берега Днепра и последний раз обстреляли береговую линию села Ивановка.

«Обстрел Ивановки — подтверждение подготовки к форсированию Днепра», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ за семь минут выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов.