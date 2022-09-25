Донецк, 25 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. ВСУ за семь минут выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:34 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️09:33 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм; ️09:40 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли четыре района Донецка.