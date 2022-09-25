Херсон, Бывш. УССР, , 09:52 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования киевского режима обстреляли центр Херсона из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, в результате чего погибли не менее двух человек. Об этом 25 сентября рассказал журналистам источник в экстренных службах.

Система залпового огня HIMARS

По слова источника, киевские нацисты произвели обстрел города в 05:30 (совпадает с мск) и выпущенные ими ракеты попали в гостиницу.

«Это фактически центр Херсона», — сказал он, уточнив, что в гостинице проживали гражданские лица и не было ни оружия, ни военной техники.

При этом источник добавил, что в результате обстрела погибли не менее двух мирных жителей, одним из которых, согласно предварительным данным, является бывший депутат законодательного органа киевского террористического режима Алексей Журавко.

Кроме того, он указал, что в гостинице также находилась съёмочная группа телеканала RT, никто из её членов не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что террористический акт, который киевские спецслужбы намеревались устроить перед проведением референдума по вопросу о воссоединении с Россией, был предотвращён властями Луганской Народной Республики (ЛНР).

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