Лондон, 25 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Британия должна не разжигать конфликт на территории б. УССР, а пытаться достичь мира. Об том 25 сентября пишет Питер Хитченс в статье Daily Mail.

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«В чем интерес Британии к [б. УССР]? Почему мы отправляем оружие и технику [для ВСУ], несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?» — отмечается в публикации.

По мнению автора статьи, конфликт уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне. Он считает, что было бы крайне глупо отмахиваться от слов президента РФ Владимира Путина про применение ядерного оружия как от блефа.