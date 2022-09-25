Петропавловск-Камчатский, , 09:51 — REGNUM На Камчатке 12 бойцов 40-й отдельной бригады, которые принимали участие в специальной военной операции в защиту Донбасса, за проявленные мужество и героизм были награждены государственными наградами, сообщили в краевом правительстве.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Награды им вручил в торжественной обстановке командующий войсками и силами на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев.

«Это молодые парни, которые служили по контракту, выполнили свой долг, проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции», — сказал Александр Юлдашев.

По указы президента России Владимира Путина Орденом мужества награждены старший матрос Александр Волков и младший сержант Сергей Ладан, Знаком отличия ордена святого Георгия — георгиевским крестом 4 степени — матрос Евгений Быстров, младший сержант Асхудж Назимов, сержант Сергей Савенков, матрос Пётр Разубаев, медалями «За отвагу» — сержант Тамас Гунешов, младший сержант Константин Негин, матрос Андрей Куржанов и Марсель Алиев, медалью Суворова — старший прапорщик Сергей Сыромятников.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Камчатки, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, выдали боевое оружие.