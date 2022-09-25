Рим, , 09:41 — REGNUM В Италии 24 сентября началось голосование на выборах в парламент страны, избирательные участки начали работать в 07:00 (08:00 мск) и закроются в 23:00 (00:00 мск).

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

По данным итальянского МВД, который выполняет функцию избиркома в стране, правом голоса обладают более 46,1 млн совершеннолетних граждан Италии.

Также, по данным предвыборных опросов, ожидается победа правоцентристской коалиции, в число которой входят итальянские партии: «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», которая рассчитывает получить 50% голосов избирателей.

При этом, по соглашению внутри коалиции, набравшая больше всего голосов партия предложит кандидатуру нового премьер-министра Италии и на этот пост претендует лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, партия которой, как ожидается, может получить до 25% голосов. В этом случае она имеет шансы стать первой женщиной во главе идольского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предстоящей зимой итальянская нефтегазовая компания Eni планирует заменить более половины голубого топлива из России.