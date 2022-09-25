Донецк, , 09:41 — REGNUM ВСУ обстреляли четыре района Донецка. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:31 — н.п. Орловка — г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️09:10 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️09:14 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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