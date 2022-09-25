Томск, 25 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Томской области по данным на 1 сентября объём просроченной задолженности по зарплате составил 4,3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Отмечается, что по сравнению с 1 августа, показатели выросли в 2,9 раза или на 2,8 млн рублей. В расчёте на одного работника долг составил 32,9 тыс. рублей.

Долги перед работниками имели шесть организаций в Томске, а также Каргасокском и Александровском районах. Задолженность образовалась из-за отсутствия средств у предприятий.

«Наибольшая сумма задолженности, 1,5 млн рублей (34,3%), приходилась на строительную организацию, где сумма задолженности на одного работника составила 31,5 тыс. рублей», — отметили в службе статистики.