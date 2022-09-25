Москва, 25 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Церемония награждения лауреатов российской оперной премии Casta Diva пройдёт в Большом театре 25 сентября. Об этом сообщается на сайте премии.

Василий Иванов ИА REGNUM Большой театр

В торжественном концерте примут участие лауреаты премии разных лет, а также солисты ведущих театров России. В рамках концертной программы выступят Оксана Волкова, Иван Гынгазов, Сергей Кузьмин, Нажмиддин Мавлянов, Татьяна Сержан, Владислав Сулимский и Алексей Тихомиров.

Жюри премии объявит победителей в нескольких номинациях, включая «Событие года», «Спектакль года», «Певица года», «Певец года» и «Ансамбль года». В состав жюри входят известные опертные критики.

Премия Casta Diva учреждена в 1996 году. Инициатором создания премии стал заслуженный деятель искусств России, музыковед Михаил Мугинштейн.