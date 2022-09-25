Москва, , 09:31 — REGNUM Свои поздравления российским евреям с праздником Рош ха-Шана, знаменующем начало нового года в еврейском календаре, направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 25 сентября обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре. Он обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий — гуманизму, благочестию, милосердию, — вдохновляет на свершение добрых дел», — говорится в поздравительном послании.

Также президент РФ назвал важным, что то, что российские евреи сохраняют верность древним духовным традициям и при этом вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия России, а также в укрепление межнационального согласия и принципов взаимного уважения и веротерпимости.

Отметим, Рош ха-Шана — праздник, который отмечает начало года в еврейском календаре и является одним из самых важных иудейских праздников, связанным со многими символическими обрядами.