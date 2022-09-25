Донецк, 25 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Ясиноватую. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Знак на пути в Ясиноватую

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:07 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за одну минуту ВСУ обстреляли Каштановое и Горловку.