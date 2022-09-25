25 сентября 2022 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 10:59 — REGNUM Операция по ликвидации преступной сети, занимающейся контрабандой нелегальных мигрантов

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает информационное издание Shaber, в ходе операций по ликвидации преступной сети в Италии и Бельгии по подозрению в контрабанде нелегальных мигрантов из Турции в Европу на частных самолетах по поддельным дипломатическим паспортам арестованы пять человек. Сообщается, что лица, обвиняемые в членстве в организованной преступной группировке и подстрекательстве к незаконной миграции, брали за перевозку людей на частных самолетах, арендованных для дипломатов, до десяти тысяч евро. Согласно заявлению начальника полиции итальянского города Бари Константино Скьюдери, в период с октября по декабрь 2020 года было организовано не менее пяти подобных рейсов. Он также подчеркнул, что мигранты были доставлены в пять стран, а один из самолетов в ноябре 2020 года приземлился в Бари.

Минфин США усиливает давление на Турцию

Согласно сообщению газеты Sözcü, министерство финансов США заявило, что использование российских платежных систем может открыть пространство для людей, подпадающих под санкции, и тем самым создать условия для их обхода. Напомним, что российская платежная система «Мир» разработана Центробанком России как альтернатива Visa и Mastercard.

Товарооборот между Турцией и Египтом достиг рекордного уровня

Как пишет Dünya Ekonomi, согласно данным Совета экспортеров Турции, объем турецкого экспорта в Египет за период с января по август 2022 года достиг рекордных показателей и составил 2,8 миллиарда долларов. Экспорт Турции в Египет увеличился на 17% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доля Египта в турецком экспорте составила 1,7%. Так, в период с января по август 2022 года Египет занимал 15-е место среди стран, импортирующих товары из Турции.

Строительство пограничной стены между турецкой провинцией Ван и Ираном

Согласно сообщению NTV, на турецко-иранской границе продолжается строительство стены безопасности, новых вышек и рытье траншей в целях предотвращения пересечения границы нелегальными мигрантами, контрабанды и проникновения террористов. Силы безопасности, оснащенные датчиками движения, тепловизионными камерами, приборами ночного видения и беспилотными летательными аппаратами, обнаруживают и незамедлительно пресекают любую незаконную деятельность. На сегодняшний день завершены работы на участке в 64 из 164 километров пограничной линии общей протяженностью 295 километров, которая находится под постоянным контролем беспилотных летательных аппаратов и оптических вышек. На участке в 55 километров из 64 завершенных натянуты два и три ряда колючей проволоки.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

За голову Седата Пекера назначена награда в 25 миллионов долларов

Как передает Gazete Duvar, журналист Эрк Аджарер обнародовал важную информацию о Седате Пекере, на которого выдан ордер на арест по обвинению в создании организованной преступной группировки. «Три пули попали в охранника в ходе вооруженного нападения на дом Седата Пекера в Бейкозе. По имеющимся данным, ранее за убийство Пекера была назначена награда в размере 5 миллионов долларов. Однако это не дало никаких результатов. Некоторые мафиозные группировки, которым было адресовано это предложение, отказались. Цена была увеличена до 25 миллионов долларов, и объявлены «открытые торги». то есть какая бы группировка ни выполнила эту «работу», она получит 25 миллионов долларов. Подобный «метод» не использовался в мировой практике уже на протяжении многих лет. Все это отчетливо демонстрирует масштабы потрясения и паники руководства страны, причиной которым является Пекер, а в частности — его последние заявления», — говорится в сообщении. Сейчас Седат Пекер живет в Дубае и продолжает публиковать свои признания, которые доставили массу неприятностей руководству правящей турецкой Партии справедливости и развития в целом и Эрдогану в частности.

Седат Пекер Цитата из видео на Youtube: «(7. BÖLÜM) «HAYATA KORKUSUZCA BAKANLAR, ÖLÜMDEN DE KORKMAZLAR»

Россия готова содействовать встрече Турции и Сирии

Согласно сообщению турецкой редакции Sputnik, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает идею организации встречи глав МИД Турции и Сирии и готова предоставить свою площадку в случае необходимости. Отвечая на вопрос о возможности встречи министров иностранных дел Сирии и Турции, Богданов отметил: «Конечно, мы считаем, что такая встреча была бы полезной. Речь идет о возобновлении контактов. Пока контакты налажены только по линиям министерства обороны и спецслужб. Мы поддерживаем эти контакты и призываем стороны сесть за стол переговоров и найти точки соприкосновения по определенным вопросам».

Россия намерена наладить прямое авиасообщение с Турецкой Республикой Северного Кипра

Как пишет газета Milliyet, Россия намерена наладить прямое авиасообщение с непризнанной ни одной страной мира Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), в которую нет прямых рейсов. Сообщается, что первый рейс из России в ТРСК планируется приурочить к открытию нового аэропорта Эрджан, которое состоится 15 ноября при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В то время как теплится надежда, что это событие может послужить началом пути к официальному признанию ТРСК на международной арене, высказываются предположения, что в связи с кризисом в б. УССР точка предпочтения российских туристов сместилась с Южного Кипра на ТРСК. Согласно информации из дипломатических источников, российское правительство уже дало свое согласие и прямые коммерческие рейсы между Россией и ТРСК, возможно через туроператора, начнут выполняться в самое ближайшее время.

Флаг Турции и Северного Кипра (сс) Michal Klajban

ЕС предупредил Турцию относительно антироссийских санкций

Согласно сообщению турецкой редакции Sputnik, Европейский союз обратился к Турции с призывом прекратить предлагать решения для обхода антироссийских санкций. В беседе с журналистом российской газеты «Известия» пресс-секретарь Еврокомиссии Питер Стано заявил, что Турция не должна предлагать России пути обхода санкций, и что ей, как стране-кандидату на вступление в ЕС, важно координировать свою внешнюю политику с Брюсселем, в том числе относительно санкций. «Мы подчеркиваем важность того, чтобы внешняя политика Турции соответствовала внешнеполитическим решениям и политике ЕС, в том числе по вопросам санкций», — заявил Стано.

«Мы — часть мира, мы — ни Восток, ни Запад …»

Как передает Ahval News, находясь на 77-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью американскому телеканалу PBS. Турецкий лидер сделал ряд важных заявлений и, отвечая на вопросы о встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества и кризисе между Россией и [бывш. УССР], отметил: «У меня сложилось впечатление, что они делают все, чтобы конфликт прекратился как можно скорее. Нынешний ход событий может повлечь серьезные последствия. На данный момент, к примеру, достигнута договоренность об обмене 200 пленными. Это хорошая тенденция. Потому как обмен пленными — это серьезный шаг… С другой стороны, наши друзья и технический персонал всесторонне занимаются вопросами сельхозпродукции». По словам Эрдогана, особое значение для достижения мира между Москвой и Киевом имеет возврат территорий. «Это то, что нужно, и то, что ожидается. В данном отношении господин Гутерреш сделал определенные шаги. Что-то предприняли и мы. Если предпринятые нами шаги поспособствуют возврату занятых территорий, это действительно облегчит нашу работу», — отметил президент. На вопрос журналиста: «Вы намерены вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ее участниками являются Россия, Китай и Иран. Эта организация придерживается совсем других ценностей и целей, нежели НАТО. Вы хотите, чтобы ваша страна была частью Востока или Запада?» Эрдоган ответил: «Я должен очень четко обозначить свою позицию. Мы — часть мира, мы — ни Восток, ни Запад… Географически большая часть нашей страны принадлежит Востоку, меньшая часть — Западу. Однако Европейский союз вот уже 52 года «кормит нас завтраками» и до сих пор, к сожалению, не принял нас в состав. В ЕС нет другой страны, которая находилась или находится в аналогичном положении. Они все еще продолжают это сдерживание, в то время как наша страна является членом НАТО. Несмотря на то, что мы являемся членом НАТО, даже страны — члены НАТО препятствуют нашему вступлению в ЕС …»

Реджеп Тайип Эрдоган и Антониу Гутерреш на 77-й Генеральной Ассамблее ООН T. C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Давление США на Турцию по вопросу антироссийских санкций начало давать первые результаты. İş Bankası и Denizbank объявили о приостановке работы с российской платежной системой «Мир».

Турция и Израиль не назначали друг другу послов с 2018 года. МИД Израиля принял решение о назначении Ирит Лилиан послом в Анкаре.

Конституционный суд Турции отклонил ходатайство Демократической партии народов (ДПН) о прекращении дела о роспуске партии и предоставил 30-дневный срок для сбора дополнительных доказательств. Риск закрытия ДПН по-прежнему существует.

Министр гражданской безопасности Греции Такис ​​Теодорикакос заявил, что Турция осуществила свой стратегический план и «намеренно столкнула» беженцев в реку Мерич (Эврос), по которой проходит греко-турецкая граница.

В июле текущего года годовой прирост индекса цен зарубежных производителей составил рекордные 111,34%. В августе, обновив свой рекорд, годовой прирост составил 118,94%, а месячный — 2,64%.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, принявший участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в эфире радио Sfera заявил, что крайне агрессивная позиция Анкары касается внутренней политики, однако Греция не поведется на эту уловку.

Министерство национального образования Турции объявило о нововведениях в отношении водительских удостоверений. Согласно новым правилам, опубликованным в Официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, кандидаты в водители, вне зависимости от класса водительского удостоверения, в обязательном порядке будут обучаться правилам пользования ремнем безопасности на симуляторе.

В ответ на выступление председателя правящей Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана на сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что никто не имеет права запугивать Грецию.