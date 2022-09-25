Луганск, , 09:26 — REGNUM Участковые комиссии в Алчевске эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом 25 сентября заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

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«Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно», — отметила она.

Также в ночь на 25 сентября обстрелам подверглись Северодонецк и Стаханов.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

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