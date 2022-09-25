Луганск, 25 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS. Об этом 25 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 07.50 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (6 ракеты)», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее ВСУ обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие.