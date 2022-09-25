За одну минуту ВСУ обстреляли Каштановое и Горловку
Донецк, 25 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. За одну минуту ВСУ обстреляли Каштановое и Горловку. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:05 — н.п. Авдеевка — н.п. Каштановое: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️09:06 — н.п. Авдеевка — н.п. Каштановое: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️09:05 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка из гаубиц 155 мм.