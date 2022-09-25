Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM Из Александровск-Сахалинского по частичной мобилизации для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса призвали внука Героя Советского Союза Леонида Смирных, сообщил телеграм-канал правительства островного региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Леонид с остальными мобилизованными Сахалина проходит военную подготовку в Хомутово.

«Надо быть всегда готовым. Психологически, с поднятым духом. Все же нас призвала Родина, мы должны исполнить свой долг честно и достойно», — сказал Леонид Смирных.

Во время Второй мировой войны Леонид Смирных воевал на Сахалине. Принимал участие в боях за освобождение Южно-Сахалинска. Он погиб 16 августа 1945 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине всем семьям, мужчины из которых были мобилизованы для участия в спецоперации в защиту Донбасса, получат единовременную денежную выплату в сумме 300 тыс. рублей.