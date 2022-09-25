Москва, 25 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. С посланием Федеральному собранию может 30 сентября выступить президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Будет протокольное мероприятие 30 сентября», — сказал он, добавив, что по уровню этого мероприятия можно предположить, что в нём будет принимать участие глава Российского государства.

При этом добавляется, что источник не исключил возможности того, что в этот день будет зачитано послание президента РФ Федеральному собранию и отметил, что место, где будет проходить это мероприятие, не указывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России члену штаба и комиссару подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», которая действовала в 1942–1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне Ворошиловградской области УССР, Виктору Третьякевичу.