Кызыл, , 09:09 — REGNUM В Туве на базе транспортного и строительного техникумов развёрнуты два временных пункта сбора и оповещения призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Мобилизованных граждан, в том числе из кожуунов, сейчас размещают на базе 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной). Там они будут проходить учебную подготовку. В срочном порядке никого за пределы региона не направляют», — отметил глава республики Владислав Ховалыг.

Тем временем, сверка учётных данных продолжается. В связи с этим руководитель региона призвал граждан, имеющих основания для освобождения от мобилизации предоставить документы военным комиссариатам по месту нахождения.