Москва, , 09:09 — REGNUM Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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По его словам, поступают обращения в связи с частичной мобилизацией и возникают разные ситуации.

«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать», — заверил Володин в телеграм-канале.

«Никого не оставим один на один с проблемами», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Вместе с тем в регионах в некоторых военкоматах фиксируются перегибы. Однако в Госдуме считают, что к частичной мобилизации нельзя относиться формально.

«С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо её исправить», — отметил спикер Госдумы Володин.

Частичная мобилизация регулируется федеральными законами, указами президента РФ, а также постановлениями правительства РФ и приказами Минобороны России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября в своем телеграм-канале призвала глав регионов уделить особое внимание мобилизационной кампании и провести ее без ошибок и перегибов.

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