Вашингтон, 25 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Показатели мировых поставок стандартной версии смартфонов iPhone 14 американской компании Apple по итогам первой недели продаж упали на 70% в сравнении с первой неделей продаж iPhone предыдущей серии. Об этом сообщает портал MyDrivers со ссылкой на данные платформы электронной коммерции Tmall.

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Компания Apple в сентябре 2022 года выпустила на рынок несколько версий новых смартфонов iPhone 14. Продажи базовых версий iPhone 14 и iPhone 14 Plus оказались очень низкими в сравнении с продажами базовых версий смартфонов предыдущей серии. Эксперты объясняют это отсутствием заметных нововведений.

При этом продажи iPhone 14 в версии Pro стартовали значительно лучше, чем Pro-версия предыдущей серии. По данным Tmall, продажи этой версии выросли на 56%.

Сообщается, что по итогам старта продаж Apple быстро пересмотрела производственные планы. Ключевому поставщику Apple — тайваньской компании Foxconn — пришлось перевести сборку нескольких цехов с iPhone 14 на iPhone 14 Pro.