Донецк, 25 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка из гаубиц 155 мм. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:00 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.