Петропавловск-Камчатский, 25 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Жителям Камчатки, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, выдали боевое оружие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Военнослужащим выдали автоматы Калашникова.

«Я уверен, что вы с честью, достоинством выполните свой долг перед Родиной, что вы не посрамите русское оружие, этот знаменитый автомат Калашникова, который долгие годы стоит на страже нашей безопасности», — сказал командующий войсками и силами на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине всем семьям, мужчины из которых были мобилизованы для участия в спецоперации в защиту Донбасса, получат единовременную денежную выплату в сумме 300 тыс. рублей.