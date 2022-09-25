Красноярск, 25 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае годовая инфляция на непродовольственные товары в августе опустилась до 14%. В марте этого года показатель достигал 22%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

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Рост цен в крае замедляется пятый месяц подряд. По словам управляющего финансовым учреждением Сергея Журавлёва, это происходит оп нескольким причинам.

«Выстраиваются схемы параллельного импорта, прежним поставщикам находится альтернатива, мы наблюдаем по некоторым товарам расширение предложения. В течение нескольких месяцев укреплялся рубль, это благоприятно для потребителей отразилось на цене ввозимых из-за рубежа товаров», — отметил он.

В связи с этим подешевели по сравнению с прошлым годом ноутбуки, смартфоны и наушники. Рост цен на стройматериалы замедлился до 5% против 32% в марте, что связано в том числе с сокращением экспорта из-за ограничений, а также на подержанные иномарки.