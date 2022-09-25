Донецк, , 08:58 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:31 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Гольмовскому шесть снарядов.

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