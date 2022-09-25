Донецк, 25 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Гольмовскому шесть снарядов. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:00 — н.п. Дылеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️08:30 — н.п. Дылеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов из гаубиц 155 мм.