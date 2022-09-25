Берлин, , 08:52 — REGNUM Германия может вновь разделиться на два государства, считает экс-депутат Рады Илья Кива. Так он отреагировал на критику канцлером ФРГ Олафом Шольцем российской спецоперации на территории б. УССР.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Шольц не знает, что война, которую развязал Запад против России, закончится развалом Европы и разделом Германии на восточную и западную», — отметил он в Telegram-канале.

Он предположил, что распад ФРГ может случиться в 2030 году.

Ранее Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

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