Улан-Удэ, 25 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Бурятии замедляется пятый месяц подряд. По итогам августа показатели достигли 15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В числе причин замедления инфляции названы снижение темпов роста цен на мясо, молоко, мясную и молочную продукцию. По словам заместителя управляющего финансовым учреждением Виталия Пономарёва, благодаря рекордному урожаю, летом в стране подешевело зерно.

«В результате снизились расходы животноводов на корма и издержки молокозаводов, мясокомбинатов на сырье для производства готовой продукции. Это благоприятно отразилось на ценниках в магазинах: по сравнению с июлем ощутимо замедлились годовые темпы роста цен на говядину, свинину, баранину, колбасу, фарш, молоко, творог и сметану», — отметил он.

Годовой рост цен на продукты питания в прошлом месяце составили 16% против 17% в июле. Показатели в непродовольственной сфере снизились с 19% до 18%, в сфере услуг — с 10% до 8%.