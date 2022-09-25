Запорожье, Бывш. УССР, , 08:47 — REGNUM На момент начала третьего дня голосования на референдуме в Запорожской области по вопросу включения ее в Россию происшествий не зафиксировано. Об этом 25 сентября заявила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

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«Сегодня в 8:00 возобновилось голосование на референдуме Запорожской области по вопросу … воссоединения с Россией. Все члены комиссий продолжают свою работу. Происшествий на момент начала работы не зафиксировано», — отметила она.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Голосование продолжится до 27 сентября.