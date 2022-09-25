Южно-Сахалинск, , 08:44 — REGNUM На Сахалине всем семьям, мужчины из которых были мобилизованы для участия в спецоперации в защиту Донбасса, получат единовременную денежную выплату в сумме 300 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Для защиты россиян и территориальной целостности страны наш Верховный главнокомандующий принял тяжелое, но вынужденное решение. И в это непростое время мы должны сделать все, чтобы семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чем не нуждались», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Единовременную помощь смогут получить супруга мобилизованного, его мать или несовершеннолетние дети.

Как сообщало ИА REGNUM, все, кто в ходе частичной мобилизации были ошибочно призваны на специальную военную операцию в защиту Донбасса, будут возвращены домой. Глава Якутии Айсен Николаев поручил строго соблюдать указ президента России Владимира Путина.