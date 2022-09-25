Донецк, , 08:43 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов из гаубиц 155 мм. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донецк Рисунки детей Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:30 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР