Киев, , 08:39 — REGNUM Проведения чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН по поводу референдумов по вопросу воссоединения с Россией, проходящих в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей потребовал Киев. Об этом написал представитель т. н. МИД киевского террористического режима Олег Николенко на своей странице в одной из соцсетей.

Бандеровцы на территори б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Киев] потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу … референдумов, проводимых Россией на … территориях [б. УССР]», — написал он.

При представители киевского режима направили запрос об этом постпреду Франции, в данный момент являющейся председателем Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с давлением, которое оказывается на международного наблюдателя и гражданина ФРГ Стефена Бруно Шаллера призвал исправить канцлера Германии Олафа Шольца председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.