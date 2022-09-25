Донецк, 25 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:07 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.