Донецк, , 08:35 — REGNUM ВСУ выпустили по Минеральному пять снарядов. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:05 — н.п. Орловка — н.п. Минеральное: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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