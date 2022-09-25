Донецк, 25 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:03 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.