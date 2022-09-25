Баунтовский район, Бурятия, 25 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Баунтовском Эвенкийском районе Бурятии пассажирские авиаперевозки между поселениями будут осуществлять вертолётами. Об этом рассказал зампред правительства республики Евгений Луковников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Перевозку пассажиров по маршрутам Усть-Джилинда — Варваринский, Багдарин — Варваринский, Багдарин – Уакит и по обратным направлениям будет осуществлять авиакомпания «Баргузин» вертолётами Ми-8АМТ», — отметил он.

Благодаря субсидиям из регионального бюджета билет в одну сторону на рейсе Усть-Джилинда — Варваринский составит 2,6 тыс. рублей, Варваринский — Багдарин - 2,2 тыс., Багдарин - Уакит - 3,25 тыс. рублей.