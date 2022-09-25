Пекин, , 08:31 — REGNUM Ракета-носитель «Куайчжоу-1А» успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальные спутники Shiyan 14 и Shiyan 15. Об этом сообщает «Синьхуа».

Китайская ракета Куайчжоу alexpgp

Твердотопливная ракета-носитель стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 25 сентября в 06:55 по местному времени (01:55 мск). Вскоре после старта спутники успешно достигли целевой орбиты.

Спутник Shiyan 14 будет использоваться для научных экспериментов и проверки новых технических решений. Аппарат Shiyan 15 будет задействован для дистанционного зондирования Земли с целью получения данных для городского планирования, землеустройства, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Прошедший старт стал 18-й миссией для ракет «Куайчжоу-1А». Первый пуск ракеты серии «Куайчжоу» состоялся в 2013 году. После трёх стартов ракет «Куайчжоу-1» началась эксплуатация коммерческих версий этого носителя «Куайчжоу-1А».

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