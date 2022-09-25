Москва, 25 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Алексей Пушков, сенатор Совета Федерации, указал на выгоду для США от падения экономики ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

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«Падение Европы, ее экономики — на руку США. Блокируя любой диалог Европы с РФ, в том числе через т. н. младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», — отметил он в своем Telegram-канале.

The Wall Street Journal сообщало, что компании ЕС по производству химии, удобрений и другой продукции из-за возросших цен на газ переносят производства за океан. Выигрывают от этого снова США.

В ЕС стали отказываться от газа из РФ в рамках антироссийских санкций на фоне спецоперации по защите Донбасса. Попытки заменить топливо из РФ привели к резкому росту цен на газ, удорожанию электроэнергии, производств и продуктов в странах ЕС.

Президент РФ Владимир Путин в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.

24 сентября глава МИД России Сергей Лавров напомнил, как в 2013 г. помощник госсекретаря США Виктория Нуланд выругалась в адрес ЕС. Тогда в сеть утекла запись телефонного разговора с послом США на территории б. УССР Джеффри Пайеттом. Так, дипломат объяснял, что ЕС не поддерживает идею Киева включить в правительство страны Арсения Яценюка, на что Нуланд ответила «Fuck the EU». «Вот отношение. И сейчас отношение такое же», — отметил Лавров.