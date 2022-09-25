Сеул, 25 сентября 2022, 08:25 — REGNUM Пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря осуществила Северная Корея. Об этом 25 сентября сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных этой страны.

Испытание ракеты КНДР
Испытание ракеты КНДР
Web.de

«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море», — говорится в сообщении.

Также указывается, что власти Южной Кореи и Японии осудили этот пуск и добавляется, что в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов уточнили, что анализируют подробности этого запуска вместе с США.

«Зафиксировано, что в этот раз баллистическая ракета малой дальности Северной Кореи пролетела 600 с лишним километров, максимальная высота полета около 60 километров, скорость примерно пять Махов», — уточнили военные Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что военные Южной Кореи считают, что КНДР может вести подготовку к пуску баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).