Сеул, , 08:25 — REGNUM Пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря осуществила Северная Корея. Об этом 25 сентября сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных этой страны.

Испытание ракеты КНДР Web.de

«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море», — говорится в сообщении.

Также указывается, что власти Южной Кореи и Японии осудили этот пуск и добавляется, что в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов уточнили, что анализируют подробности этого запуска вместе с США.

«Зафиксировано, что в этот раз баллистическая ракета малой дальности Северной Кореи пролетела 600 с лишним километров, максимальная высота полета около 60 километров, скорость примерно пять Махов», — уточнили военные Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что военные Южной Кореи считают, что КНДР может вести подготовку к пуску баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).