Донецк, 25 сентября 2022, 08:18 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:05 — н.п. Орловка — н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево натовскими снарядами.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево натовскими снарядами
Читайте развитие сюжета: ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами