Донецк, 25 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:05 — н.п. Орловка — н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево натовскими снарядами.