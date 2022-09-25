Москва, , 08:17 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик победил нокаутом ещё одного бойца из России — Александра Емельяненко, в первом раунде поединка по правилам бокса, который проходил на «ЦСКА-Арене» в Москве. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Дацик Ремеш

Уже 13-й секунде первого раунда Дацик провёл своему оппоненту точный боковой удар левой рукой, чем отправил Александра Емельяненко на пол ринга, после чего рефери засчитал последнему поражение нокаутом.

Отметим, это шестая (четыре — нокаутом) победа 42-летнего Вячеслава Дацика в поединках по правилам бокса при двух поражениях, также на его счету 14 победы и 16 поражений в ММА. Для 41-летнего Александра Емельяненко это второе поражение на боксёрском ринге при одной победе (нокаутом) и одной ничьей. При этом в его послужном списке 28 побед, девять поражений и одна ничья в ММА.