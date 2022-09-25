Херсон, Бывш. УССР, , 08:08 — REGNUM Группа наводчиков киевских боевиков — егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, действовавших по заданию СБУ, была обезврежена в Херсонской области. Об этом 25 сентября рассказал сотрудник российских силовых структур.

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«По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооружённых диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привёз, она отработала — вёз обратно», — приводит его слова РИА Новости.

Также задержанный заместитель директора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов уточнил, что он занимался выполнением заданий своего зятя — кадрового сотрудника СБУ Геннадия Головко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России. Данные высказывания он назвал неуместными.