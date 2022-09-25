Свердловская область, 29 августа, 2005, 17:44 — ИА Регнум. 29 августа в Асбесте один человек погиб, семеро оказались в больнице в результате ночного происшествия, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД области.

На "шестерке" подросткам дал покататься их дедушка. Всего в машине находились четыре юноши и две их подруги. Подростки около часа катались по ночному Асбесту с выключенными фарами и без переднего номера, что и привлекло внимание инспекторов ДПС. Однако несовершеннолетний водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Сотрудники ДПС, связавшись по рации с дежурным, попросили оказать помощь. Милиционеры патрульно-постовой службы, дежурившие неподалеку, решили перекрыть "шестерке" дорогу. На полном ходу машина въехала в милицейский УАЗ. Удар оказался настолько сильным, что патрульный автомобиль перевернулся, а Сергей Тухбаталин, находившийся за рулем автомобиля, погиб. Тяжелые травмы получил и его старший брат Ринат. С переломами основания черепа и конечностей его госпитализировали. Оба милиционера, находившиеся в момент столкновения в автомобиле также госпитализированы с сотрясением головного мозга.